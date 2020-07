Positiva la giornata per Milano, che non si discosta dal buon andamento dei mercati europei (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente. L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,33%. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.804,4 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,32%), raggiunge 40,82 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,20%. Tra i listini europei acquisti a piene mani su Francoforte, che vanta un incremento dell’1,81%, effervescente Londra, con un progresso dell’1,99%, e incandescente Parigi, che vanta un incisivo incremento del 2,32%. Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra un balzo del 2,05%; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share, che avanza ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Positiva giornata Positiva la giornata per Milano, che non si discosta dal buon andamento dei mercati europei Il Messaggero Coronavirus, ragazzino positivo nel bresciano: chiuso il centro sportivo, tamponi sulle persone entrate in contatto

Un ragazzino che frequenta il Grest di Orzinuovi, un centro sportivo giovanile situato nel bresciano, ha scoperto per caso di essere positivo al Coronavirus: il ragazzo, come si legge su Ilgiorno.it, ...

Bambino di un centro estivo di Nembro positivo al Covid

NEMBRO - Un bambino di 7 anni iscritto al Cre dell'oratorio positivo al Covid 19: è l'ultimo incubo di Nembro, 188 morti su 11 mila abitanti, il Comune italiano più colpito dal coronavirus (nel rappor ...

