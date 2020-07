Porno, bestemmie e lato B: il nostro prossimo cambio della guardia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il loro arrivo assomiglia a una gioiosa invasione pacifica con la baldanza degli ormoni, del sole e il lusso di una vacanza che dura tutta l’estate. Verso le tre del pomeriggio occupano la spiaggia con palloni, Bose e il suono delle loro risate accompagnate da una profana litania di bestemmie. “Porco qui, dio di là”, la sfida a chi la spara più grossa scatena un freestyle blasfemo incalzante. Il fatto che ci siano persone a un metro da loro, bambini, ragazzini o devoti, non li tocca. La bestemmia diventa locuzione, la parola un intercalare. Mio nonno, che era veneto, non si esimeva dall’esplicitare disappunto, sorpresa, spavento con una bestemmia tra i denti, poi subentrava mia nonna a scandire il suo nome sillabandolo, ammonendolo con dolente pazienza. Nonostante non creda in Dio, piuttosto nel potere ancestrale e taumaturgico ... Leggi su ilfattoquotidiano

