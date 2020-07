Pordenone-Cosenza, prepartita (Di mercoledì 15 luglio 2020) Da questa sfida verrà deciso il destino delle due squadre. A quattro giornate dal termine del campionato i padroni di casa possono ancora ambire alla promozione diretta in massima serie, ma è un’impresa quasi impossibile. I calabresi invece dovranno lottare con le unghie e con i denti per i playout. Tutto però dipenderà dai risultati degli altri campi. I padroni di casa sono però reduci dalla sconfitta contro il Crotone, che di fatto ha lanciato i Pitagorici verso la promozione diretta. Gli ospiti invece arrivano dall’ottima vittoria contro il Perugia con il risultato di 2-1. La partita è in programma venerdì alle ore 21.00, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B del girone di ritorno. Qui Pordenone L’ultima sconfitta contro il Crotone ha ridimensionato i pensieri di promozione diretta, ... Leggi su sport.periodicodaily

La 34ª giornata si era aperta con il 2-1 del Cosenza che inguaia il Perugia. Pareggia il Frosinone con la Juve Stabia. Vittorie importanti per la salvezza di Ascoli e Trapani È il Crotone a trionfare ...

Sei squadre in otto punti. Dallo Spezia a quota 56 all’Empoli che occupa l’ultimo posto utile della griglia play off con 48 punti. In mezzo ci sono Pordenone (55 punti), Frosinone e Cittadella (52) e ...

