Ponte Morandi, un gasometro abbandonato di 80 metri mette a rischio riapertura al traffico: “Condizioni critiche, può crollare sul viadotto” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un nuovo imprevisto incombe sulla riapertura al traffico del nuovo viadotto di Genova, attualmente annunciata per i primi di agosto, in concomitanza con la fine dei lavori. A preoccupare questa volta non è lo stato di degrado di gallerie o viadotti adiacenti al Ponte, ma il fatiscente gasometro che dagli anni ’40 giganteggia sulla Val Polcevera. Un cilindro di lamiera arrugginita dismesso dal 1985 e alto 80 metri che ai suoi tempi stoccava fino a 100mila metri cubi di gas e oggi giace abbandonato in condizioni definite “critiche” da una perizia scovata ieri dal Secolo XIX. Il timore è che questo mastodontico e pericolante manufatto di archeologia industriale possa effettivamente “crollare sul vicino ... Leggi su ilfattoquotidiano

