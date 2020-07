Ponte Morandi, ora Di Maio accusa Salvini:”Ci ha impedito di togliere la gestione ai Benetton” (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’ex leader Cinque Stelle Luigi Di Maio accusa il capo del Carroccio Matteo Salvini di essere sempre stato alleato dei Benetton. La questione Autostrade continua ad essere terreno di scontro tra le forze al Governo e quelle all’Opposizione. Questa volta a lanciarsi accuse vicendevoli di ipocrisia e incapacità sono il Ministro degli Esteri Luigi … L'articolo Ponte Morandi, ora Di Maio accusa Salvini:”Ci ha impedito di togliere la gestione ai Benetton” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

GiuseppeConteIT : Ha vinto lo Stato. Hanno vinto i cittadini. Avremo tariffe più eque e trasparenti, più efficienza, più controlli, p… - Mov5Stelle : I #Benetton perdono su tutta la linea e si piegano alla fermezza del MoVimento 5 Stelle. Non abbiamo mai mollato su… - petergomezblog : Ponte Morandi, comitato vittime: “Han preso in giro noi e tutti gl’italiani. Conte fa un gesto di serietà” - soniabetz1 : RT @GiuseppeConteIT: Ha vinto lo Stato. Hanno vinto i cittadini. Avremo tariffe più eque e trasparenti, più efficienza, più controlli, più… - MarinaCavallo56 : RT @Mov5Stelle: I #Benetton perdono su tutta la linea e si piegano alla fermezza del MoVimento 5 Stelle. Non abbiamo mai mollato su un tema… -