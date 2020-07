Politano sui social: "Peccato per il pareggio, pensiamo alla prossima" (Di mercoledì 15 luglio 2020) "Peccato per il pareggio, pensiamo subito alla prossima partita!" ha scritto sui social Matteo Politano, attaccante del Napoli, dopo la gara col Bologna. Leggi su tuttonapoli

"Peccato per il pareggio, pensiamo subito alla prossima partita!" ha scritto sui social Matteo Politano, attaccante del Napoli, dopo la gara col Bologna. Ottima prova da parte dell'ex Inter, autore ...

Napoli, a Bologna pari e sbadigli: i tifosi ne beccano due

Prestazione al di sotto delle aspettative per gli azzurri, che nel finale rischiano anche la beffa: sui social pochi dubbi sui peggiori in campo. Solo un punto per il Napoli a Bologna. La squadra di G ...

