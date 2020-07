Platini: "Dybala è diverso da me, assomiglia a un altro campione del passato ma sarebbe piaciuto all'Avvocato" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Michel Platini non vuole sentir parlare di erede alla Juventus perché Le Roi rivendica per sé un ruolo nella storia della Juve che obiettivamente Paulo Dybala ancora non riveste ma oggi, scendendo in campo contro il Sassuolo, l'argentino raggiungerà il francese per numero di presenze e lo ha già raggiunto per numero di gol in bianconero. Platini ha parlato di Dybala e non solo alla Gazzetta dello Sport: "L’Avvocato non c’è più, non posso fargli dire cose che magari non penserebbe. Però sì...... Leggi su 90min

