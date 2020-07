Pirelli, Papadimitriou favorito alla successione di Tronchetti Provera (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il CEO di Pirelli Marco Tronchetti Provera ha deciso di proporre la costituzione di una Direzione Generale per affidarla a Angelos Papadimitriou Angelos Papadimitriou sempre più vicino alla successione di Marco Tronchetti Provera. Come riporta il portale Ansa, infatti, il Vice Presidente Esecutivo e CEO di Pirelli ha deciso di proporre nel Consiglio d’Amministrazione del prossimo 23 Luglio la costituzione di una Direzione Generale. Quest’ultima sarà affidata proprio a Papadimitriou, considerato anche il percorso di successione che va in linea con la procedura già adottata dalla società. Il percorso sarà con ogni ... Leggi su zon

