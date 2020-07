Pioli: “Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro. Futuro Donnarumma? Lo vedo motivato a restare” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato al termine della gara vinta per 3-1 contro il Parma. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una partita complicata, sapevamo delle difficoltà di affrontare questo avversario, bravo a chiudersi e ripartire. Abbiamo creato diverse occasioni anche nel primo tempo, ma non siamo stati lucidi. Abbiamo avuto una grande reazione nel secondo tempo. Il nostro è stato un percorso, non si può pretendere che un allenatore nuovo e una squadra nuova possano avere subito la continuità di rendimento. Avevamo dato segnali importanti già prima della pausa, ora stiamo raccogliendo i frutti di questi 5-6 mesi insieme, stiamo ottenendo risultati importanti ma non dimentichiamoci che restano cinque partite. Donnarumma? ... Leggi su alfredopedulla

