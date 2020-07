Pignataro: "Sorteggi Champions, Juventus sfortunata. Gattuso ha cambiato il Napoli" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Monica Pignataro, giornalista e conduttrice televisiva, autrice di diversi format sportivi, ha parlato a 90min Italia del campionato italiano di Serie A e dei Sorteggi delle squadre italiane in Champions League. Ecco le sue parole: Sorteggi Champions League, quante possibilità hanno le italiane di passare il turno? Juventus v Atalanta BC - Serie A "Io credo che l'urna di Nyon non sia stata benevola per le compagini italiane. Juventus e Napoli, qualora riuscissero a superare gli ottavi di... Leggi su 90min

