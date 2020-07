Pietro Curzio nuovo presidente della Cassazione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pietro Curzio nuovo presidente della Cassazione. Per la prima volta una donna come sua vice. ROMA – Pietro Curzio nuovo presidente della Cassazione. Il civilista barese è stato eletto da Csm al termine del plenum convocata dal presidente Mattarella al Quirinale. Come vice, per la prima volta, una donna. Si tratta di Margherita Cassano, fiorentina di origini lucane, che al termine della riunione ha commentato: “Mi auguro che venga il tempo in cui la nomina di una donna non faccia più notizia“. Il plenum al Quirinale Sono state ore intense per il Csm con due votazioni distinte che hanno visto l’elezionne di ... Leggi su newsmondo

