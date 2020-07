Piera Aiello, deputata M5s paragona testimoni di giustizia a deportati: “Ma gli ebrei ad Auschwitz avevano la fortuna di essere uccisi”. Poi si scusa (Di mercoledì 15 luglio 2020) È polemica dopo le parole della deputata M5s Piera Aiello. Durante un convegno a Ottaviano, in Campania, la parlamentare prima paragona i testimoni di giustizia, come lei, ai deportati e poi aggiunge: “Ma gli ebrei, quando venivano deportati ad Auschwitz, avevano la fortuna di essere uccisi. Noi testimoni di giustizia invece, siamo uccisi giorno per giorno. Questa fortuna purtroppo non ce l’abbiamo”. “I testimoni e i collaboratori di giustizia – spiega la Aiello mentre evidenzia i motivi del paragone – vivono come se fossero in ... Leggi su ilfattoquotidiano

