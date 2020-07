Perché ora il nuovo coronavirus colpisce più i giovani (Di mercoledì 15 luglio 2020) (foto: Emanuele Cremaschi/Getty Images)Il numero dei positivi al nuovo coronavirus torna ad aumentare. E se finora si pensava che il virus in qualche modo risparmiasse maggiormente i più giovani, ora i più colpiti sembrano essere proprio loro. Secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità (Iss), relativi agli ultimi 30 giorni e aggiornati al 14 luglio, il profilo delle persone contagiate più frequentemente è cambiato: l’età media dei nuovi positivi, infatti, è scesa a 47 anni. Una differenza significativa se si pensa che all’inizio della pandemia da Covid-19 a destare maggiore preoccupazione erano gli over 60. Da quanto emerge dagli ultimi dati sui casi di contagio del coronavirus per fasce di età, nell’ultimo periodo gli over 70 ... Leggi su wired

