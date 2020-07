Perchè la Grecia rifiuta categoricamente Mes e Recovery Fund (Di mercoledì 15 luglio 2020) di LUCA PINASCO. Fraport è una grossa società pubblica tedesca (51% proprietà dei Land) che gestisce l’aeroporto di Francoforte ed è specializzata nella gestione di aeroporti un po’ ovunque nel mondo. Nel 2015, nell’ambito delle privatizzazioni imposte dalla Troika alla Grecia per accedere al Mes, Fraport ha acquisito in gestione 14 aeroporti greci per la durata di 40 anni. Nell’accordo -scritto dalla Troika- si è stabilito che gli eventuali utili sarebbero andati alla Germania mentre le perdite sarebbero state a carico della Grecia. Cosa è successo adesso? A causa del covid la Grecia ha visto crollare il fatturato del trasporto aereo del 90%, un pò come è accaduto negli altri paesi europei. In tale contesto Fraport ha registrato una perdita per ... Leggi su ilparagone

matteosalvinimi : #Salvini: Stando alle dichiarazioni del governo c'è qualcosa che non torna. Se siamo ultimi in Europa, anche dopo l… - fedes_06 : @Corriere Se può farlo la grecia, perché noi no? - mgmariella : RT @PsicheMKD: Adults in the Room: film vietato in Germania perché latore di scomode verità sul caso Grecia ridotta sul lastrico e depauper… - anna11824 : @berlusconi Mi sono documentata bene sul MES! Ha ragione Borghi : di gratuito non c'è nulla! È una grossa ipoteca s… - PsicheMKD : Adults in the Room: film vietato in Germania perché latore di scomode verità sul caso Grecia ridotta sul lastrico e… -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè Grecia Perché la Grecia rifiuta Mes e Recovery Fund? Startmag Web magazine