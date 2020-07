Pensioni Minime a 1000 euro: stop all’aumento anche in campania (Di mercoledì 15 luglio 2020) Arrivano importanti novità per quanto riguarda l’aumento delle Pensioni Minime a mille euro. In campania, per volontà di De Luca nei mesi scorsi c’è stato l’adeguamento delle Minime a mille euro per tutti, ma dal mese di luglio il contributo è finito e si torna alla normalità. Sull’argomento in molti ci hanno chiesto novità, ma come anticipato anche da De Luca, l’aumento a mille euro era solo provvisorio per i mesi di maggio e giugno. Vediamo poi anche la nuova richiesta di portare le Minime almeno al pari del reddito di cittadinanza (780 euro) e la sua possibile evoluzione. Ultime novità Pensioni ... Leggi su pensionipertutti

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni Minime Pensioni minime Inps, stop ai 1.000 euro dalla Regione Campania da questo mese Fanpage.it Senza soldi un pensionato su tre entro autunno: allarme sulle pensioni minime

Per arrivare a fine mese i pensionati stano erodendo velocemente i loro guadagni. Molti, altrimenti, dovrebbero arrivare a fine mese contando sulla pensione minima, che non basta. Ma Coldiretti lancia ...

