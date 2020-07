Pensionati, la Grecia prova a sedurre quelli stranieri con un’aliquota unica al 7% (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sole, mare e poche tasse. E’ l’invitante mix con cui la Grecia tenta di attrarre i Pensionati stranieri (e i loro portafogli). Nella bozza di legge di bilancio messa a punto dal governo di Atene compare infatti una norma che introduce una tassazione particolarmente favorevole sul reddito dei Pensionati stranieri che decidono di trasferire la loro residenza fiscale nel paese ellenico. L’aliquota sarebbe appena del 7% (in Italia si va dal 23 al 43% a seconda dell’ammontare dell’assegno) per una durata di 10 anni. Per intenderci, su un lordo di 24.000 euro l’anno (2.000 euro al mese) il prelievo in Italia sarebbe di circa 4.000 euro l’anno. In Grecia si fermerebbe a 1.400 euro, con un beneficio destinato a crescere più la pensione è ... Leggi su ilfattoquotidiano

