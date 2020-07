Pedopornografia, scoperta stanza delle torture nel deep web: denunciati due 17enni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono riusciti ad accedere, pagando in criptovalute, a siti nascosti nel cosiddetto deep web, e qui assistevano a violenze sessuali e torture praticate in diretta da adulti su minori, interagendo con i protagonisti delle stesse violenze e richiedendo sevizie sui corpi dei bambini. È quanto accertato in un'indagine dei carabinieri di Siena, coordinata dalla procura dei minori di Firenze, che ha permesso di scoprire una chat in cui alcuni giovanissimi di tutta Italia diffondevano materiale pedopornografico e razzista. I militari sono riusciti a risalire a due 17enni, un ragazzo e una ragazza ex compagni di scuola residenti in Piemonte, ora denunciati per Pedopornografia e istigazione a delinquere. Effettuate anche numerose perquisizioni, nel corso delle quali ... Leggi su tg24.sky

