Patrick Zaki, il ministro degli Esteri Di Maio: 'Attenzione alta, chiediamo il rilascio' (Di mercoledì 15 luglio 2020)

civati : Insisitiamo, come ogni giorno. #FreePatrick #PatrickZaki - amnestyitalia : Morto ieri in Egitto il giornalista Mohamed Monir, affetto da Covid-19. Si era ammalato nel carcere di Tora, lo ste… - amnestyitalia : #Egitto: nella prigione di Tora, dove si trova Patrick Zaki, il giornalista Mohamed Monir si è ammalato di Covid-19… - urania2906 : RT @FreePatrickZaki: Oggi sono 160 giorni che Patrick Zaki è prigioniero. Che il mondo lo sappia #freepatrick #patrickzaki - eleonor31151952 : RT @FreePatrickZaki: Oggi sono 160 giorni che Patrick Zaki è prigioniero. Che il mondo lo sappia #freepatrick #patrickzaki -

"Il nostro ambasciatore in Egitto continua ad effettuare azioni di sensibilizzazione sollecitando il rilascio di Patrick Zaki per motivi umanitari". Lo ha detto Luigi Di Maio al question time alla ...Roma, 15 lug 16:32 - (Agenzia Nova) - L’Italia è “molto preoccupata” dalla decisione delle autorità dell’Egitto di prorogare per altri 45 giorni la carcerazione preventiva per Patrick Zaki, il ricerca ...