Parroco contro legge avversa all’omotransfobia, ma il Sindaco di Lizzano si dissocia coi fatti (Di mercoledì 15 luglio 2020) C’è una ricostruzione finalmente chiara e definitiva su quanto avvenuto nelle ultime ore a Lizzano, in provincia di Taranto, con un segnale di speranza per quanto riguarda il delicato tema della omotransfobia grazie al Sindaco di questa piccola realtà. Di recente abbiamo già osservato una gaffe del popolo leghista sull’argomento, in occasione di un intervento di Salvini a Roma, ma oggi arriva dalla Puglia un segnale decisamente incoraggiante per coloro che vogliono difendere i diritti soprattutto degli omosessuali qui in Italia. I fatti di Lizzano, con il Sindaco schierato a favore di chi ha contestato il Parroco Andando con ordine, c’è stata dapprima una nota ufficiale da parte del Sindaco di Lizzano, ... Leggi su bufale

