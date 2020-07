Parma, D'Aversa: "Ok i 40 punti, ma dobbiamo pedalare" (Di mercoledì 15 luglio 2020) MILANO - " La prestazione c'è sempre stata, ma non possiamo essere contenti per le 5 sconfitte rimediate in 6 gare. dobbiamo fare meglio ". Questo il bilancio di Roberto D'Aversa dopo la ripresa del ... Leggi su corrieredellosport

ParmaDaily : Milan – Parma 3-1. D’Aversa: “Ognuno di noi deve dare di più” - sportli26181512 : Parma, D'Aversa: 'Bisogna pedalare, tutti dobbiamo guadagnarci la riconferma...': Parma, D'Aversa: 'Bisogna pedalar… - sportli26181512 : #Parma, D'Aversa: 'Ok i 40 punti, ma dobbiamo pedalare': Il tecnico: 'Tutti dobbiamo guadagnarci la conferma. Certi… - sportparma : D’Aversa: «Per vincere serve più fame». Pioli: «Tre punti complicati» - ItaSportPress : Parma, D'Aversa non fa sconti: 'Ognuno deve meritarsi la riconferma' - -