Parla l’operatore sanitario licenziato dopo la denuncia all’Rsa Don Gnocchi: «Ci vietavano le mascherine, mi sono infettato» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (15 luglio) Cheickna Hamala Diop è un operatore sanitario di 25 anni. Dal 2018 lavorava, assunto a tempo indeterminato dalla cooperativa Ampast, per l’Rsa Palazzolo-Don Gnocchi, a Milano. È uno di quei lavoratori “eroi”, “in prima linea”, come sono stati più volte acclamati, che ha permesso a ospedali e strutture assistenziali di reggere l’urto della pandemia in Italia. dopo aver denunciato, insieme ad altri 17 colleghi, l’istituto milanese per diffusione colposa di epidemia, Hamala Diop è stato licenziato in tronco. «Hamala Diop non è solo nella sua scelta che è una lotta a viso aperto per un’Italia migliore, che crede nella giustizia e nella legalità. ... Leggi su open.online

