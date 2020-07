Panico sulla Metro B: dal rimprovero per le mascherine alla rissa: ragazzo intossica intero vagone con lo spray urticante (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ha dell’incredibile quanto accaduto lunedì pomeriggio sulla Metro B di Roma, stazione San Paolo. Come riporta Il Messaggero, una signora si è lamentata perché alcuni ragazzi non indossavano la mascherina che, invece, è obbligatoria sui mezzi pubblici. Dal rimprovero al Panico in pochi secondi. I giovani non hanno voluto sentire ragioni, come se fosse possibile scegliere se indossare o meno la mascherina. Se così fosse, non sarebbe neanche la prima volta che succede una cosa del genere. Solo nella giornata di martedì alla richiesta dell’autista di indossare il dispositivo di protezione, una ragazza nigeriana di 27 anni sull’autobus della linea 057 ha prima aggredito il conducente e poi rotto il volante e il plexiglass divisorio della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

