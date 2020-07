Palmer: il film con star Justin Timberlake arriverà su Apple TV+ (Di mercoledì 15 luglio 2020) Apple TV+ ha ottenuto i diritti di Palmer, il film con star Justin Timberlake, che arriverà quindi prossimamente in streaming. Palmer, il film con protagonista Justin Timberlake, verrà distribuito su Apple TV+. L'atteso progetto è attualmente in fase di post-produzione e la piattafroma di streaming non ha rivelato in che periodo potrebbe debuttare sugli schermi. Il film Palmer è stato diretto da Fisher Stevens (The Cove) e racconta la storia di un ex campione di football, interpretato da Justin Timberlake, che trascorre un periodo in prigione e poi torna nella città in cui è cresciuto per ... Leggi su movieplayer

