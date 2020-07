Palinsesti Rai: debutto di Chiara Ferragni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ecco le novità e le conferme della stagione 2020 -2021 che secondo i bene informati verranno presentate giovedì prossimo, ma ormai i giochi sono fatti Fra le novità più appetitose della stagione l’arrivo su Rai 2 di Chiara Ferragni con il suo docu-film Unposted campione di incassi: la presenza delll’influencer che vanta oltre 20,5 milioni di follower è la news più clamorosa. Un colpaccio che la Rai siArticolo completo: Palinsesti Rai: debutto di Chiara Ferragni dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

