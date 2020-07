Palermo, temporale si abbatte sulla città: auto travolte dall’acqua | VIDEO (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un temporale ha investito Palermo dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, allagando completamente la città e provocando due vittime. Oltre cento le chiamate ai vigili del fuoco in due ore anche per infiltrazioni d’acqua negli appartamenti. Come si vede nel VIDEO, diverse auto sono state letteralmente risucchiate dal flusso d’acqua. Tra le situazioni più complicate si registrano quelle in viale Regione Siciliana. L’arteria che attraversa la città è un un fiume in piena: traffico in tilt, macchine trascinate dalla furia dell’acqua e automobilisti, tra cui anziani, che a nuoto cercano di raggiungere un luogo sicuro, abbandonando i mezzi. Sul posto, le forze dell’ordine. I punti più critici sono i sottopassi della ... Leggi su tpi

matteosalvinimi : A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e… - rtl1025 : ?? Due bambini, il più piccolo di 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. I piccoli sono rimasti in… - GDS_it : #Temporale su #Palermo, auto sommerse in Viale Regione: in molti cercano di mettersi in salvo a nuoto… - Giancar70336148 : RT @PieraBelfanti: Temporale tragico a #Palermo. #Salvini non si ferma di fronte alle disgrazie uccellaccio del malaugurio: 'Il Sindaco pen… - zazoomblog : Palermo temporale si abbatte sulla città: due vittime annegate dentro lauto - #Palermo #temporale #abbatte #sulla… -