Palermo, temporale allaga la città: due persone annegate in auto. Salvini polemizza (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dal primo pomeriggio di oggi un fortissimo temporale ha allagato Palermo e due persone sono rimaste intrappolate nella propria auto nel sottopassaggio di via Leonardo Da Vinci, annegando. La vettura è stata raggiunta dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. #Palermo #maltempo, i sommozzatori dei #vigilidelfuoco hanno individuato l’auto sommersa dall’acqua in un sottopassaggio in viale Regione Siciliana. In corso verifica della presenza di due possibili dispersi.#15luglio aggiornamento ore 20:15 pic.twitter.com/fqJoTyI15U— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 15, 2020 Molte altre auto sono rimaste impantanate in altre vie del capoluogo siciliano, anche vicino agli ospedali Civico e Policlinico. Sul viale Regione Siciliana, a ... Leggi su blogo

