Pago a Tale e Quale Show? Miriana Trevisan lancia la bomba:”Mi ha detto che..” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nell’ultimo periodo Pago è stato al centro del gossip a causa della sua storia, ormai finita, con Serena Enardu. Tra i due, dopo essersi a lasciati a Temptation Island VIP, sembrava essere tornato il sereno. Infatti, durante la partecipazione di entrambi al Grande Fratello VIP, avevano recuperato il loro rapporto e tutto procedeva per il meglio. Eppure, terminato il lockdown la coppia ha deciso di prendere due strade differenti, definitivamente. Ebbene, sembra che, dopo un mese burrascoso di ‘guerra’ mediatica con la sua ex, Pago abbia ripreso in mano la sua vita e, soprattutto, la sua carriera. Infatti, nell’ultimo periodo sul web si è mormorato di una sua possibile partecipazione a Tale e Quale Show. A lanciare lo scoop sarebbe stata la sua ex ... Leggi su velvetgossip

