Padova, funerale crea focolaio: otto contagiati al Covid (Di mercoledì 15 luglio 2020) A Padova un funerale crea un piccolo focolaio. otto contagiati al Covid. Si tratta della comunità camerunese del capoluogo veneto. Scattati i controlli ed i tamponi A Padova un funerale diventa fatale per il Covid-19, con otto contagiati. I casi di positività al virus riscontrati dal dipartimento di prevenzione dell’Ulss 6 Euganea del capoluogo veneto; il tutto è accaduto dopo una commemorazione funebre organizzata dalla comunità camerunense. L’uomo era deceduto nel febbraio scorso e solo sabato era stata organizzata la cerimonia, tenutasi all’aperto in un’area di parco pubblico limitata. Eppure tutte queste precauzioni non sono ... Leggi su bloglive

