Osimhen-Napoli, c’è l’ok del giocatore. Contratto fino al 2025 a 5 milioni lordi a stagione (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’affare Osimhen sembra arrivato in dirittura di arrivo. Il blitz in Sardegna di Giuntoli, ieri, si è concluso con il sì dell’attaccante al Napoli. Lo scrive Repubblica Napoli. “Pure l’attaccante nigeriano, 22 anni, ha infatti dato il via libera alla conclusione dell’operazione, durante il vertice decisivo a bordo di uno yacht che ha navigato tra la Costa Azzurra e la Sardegna: lontano da occhi indiscreti. Decisivo il blitz degli emissari di Aurelio De Laurentiis, che aveva invece già raggiunto economico con il Lille per l’acquisto del calciatore, il cui approdo in Italia è stato complicato dalle pretese della folla di agenti che si sono alternati al tavolo della compravendita“. Il Napoli aveva già raggiunto l’accordo con il Lille da ... Leggi su ilnapolista

