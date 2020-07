Ordine degli architetti di Benevento: “Ok alle nuove regole per le autorizzazioni sismiche” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo oltre un anno di lavoro del gruppo tecnico regionale che ha impegnato i rappresentanti degli Uffici del Genio Civile delle cinque province campane e gli Ordini Professionali degli Ingegneri, architetti, Geologi e i collegi dei Geometri, il Consiglio Regionale ha approvato il nuovo Regolamento per le opere oggetto di Autorizzazione Sismica nel segno della semplificazione amministrativa e della sburocratizzazione. L’Ordine degli architetti P.P.C della provincia di Benevento presieduto da Saverio Parrella ha partecipato attivamente ai lavori e durante tutte le riunioni che si sono susseguite ha portato attraverso il proprio rappresentante Dino Tomaselli, un contributo fattivo alla redazione dell’elenco dei lavori di “minore ... Leggi su anteprima24

LegaSalvini : #MORELLI: FAKE NEWS DELLE SARDINE, che pur di andare contro le forze dell'ordine (a cui va la nostra solidarietà),… - magicaGrmente22 : Nel business le multinazionali e paesi dell'UE hanno investito cifre enormi. Visto che guadagnano sul n. degli ospi… - lastoriadioggi : #15luglio 1938 il Manifesto degli scienziati italiani razzisti viene pubblicato da tutta la stampa nazionale su ord… - gurulku : RT @Asiablog_it: #15LUGLIO 1917 ???? In Friuli i soldati della Brigata Catanzaro si ribellano all'ordine di ritorno in prima linea sparando… - semprecontro : RT @Asiablog_it: #15LUGLIO 1917 ???? In Friuli i soldati della Brigata Catanzaro si ribellano all'ordine di ritorno in prima linea sparando… -

Ultime Notizie dalla rete : Ordine degli Monza, l'ordine degli Ingegneri sull'area ex Scotti: «La ciminiera va salvata» Il Cittadino di Monza e Brianza Nuova legge sulla sicurezza a Hong Kong, il New York Times sposta la redazione a Seul: “Troppa incertezza”

La Cina promette contromisure verso gli Usa dopo che Trump ha firmato sia la legge sulle sanzioni ai dirigenti cinesi per le nuove regole sulla sicurezza nazionale a Hong Kong e alle banche che hanno ...

CARABINIERI – Truffa del finto incidente, falsi avvocati tentano di truffare anziani

ISERNIA – L’Arma dei Carabinieri rinnova ai cittadini l’invito ad essere attenti a truffe in particolare nei confronti di persone anziane. Si sono verificate di recente condotte illecite: sedicenti av ...

