Ordinano sevizie su bimbi in dirette web (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - SIENA, 15 LUG - Sono riusciti ad accedere pagando in criptovalute a siti nascosti nel deep web e qui assistevano a violenze sessuali e torture praticate in diretta da adulti su minori, ... Leggi su corrieredellosport

L'inchiesta dei carabinieri di Siena, con il coordinamento della procura dei minori di Firenze, è partita un anno fa da una chat, la Shoah Party, in cui i ragazzini si scambiavano video e foto pedofil ...

L'inchiesta dei carabinieri di Siena, con il coordinamento della procura dei minori di Firenze, è partita un anno fa da una chat, la Shoah Party, in cui i ragazzini si scambiavano video e foto pedofil ...