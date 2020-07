Ora i Black lives matter si fanno le statue: a Bristol scultura dedicata agli antirazzisti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug – La furia iconoclasta generata dal moto Black lives matter ha generato una serie di gesta ottuse. La più emblematica di queste è l’abbattimento delle statue di personaggi accusati delle peggiori nefandezze e in particolare ovviamente di razzismo. Nella notte però, a Bristol, i rappresentanti locali del movimento Blm hanno pensato di collocarne una di statua, anziché abbatterla. O meglio, quella che si trovava lì prima l’avevano già divelta dal piedistallo lo scorso mese e adesso l’hanno sostituita con un’altra. E con quale immacolato personaggio storico? Nessuno, perché la storia è sempre complessa e potrebbe saltar fuori qualche neo inaspettato nella biografia del soggetto scelto, così i ... Leggi su ilprimatonazionale

