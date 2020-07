OPPO svela la ricarica rapida da 125 W e wireless da 65 W (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ecco l'annuncio di OPPO circa i nuovi caricabatterie flash da 125 W, wireless AirVOOC da 65 W, mini SuperVOOC da 50 W e altro L'articolo OPPO svela la ricarica rapida da 125 W e wireless da 65 W proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Lorexae : OPPO svela la nuova ricarica super-rapida: da 0 a 100% in 20 minuti (foto) - C0d3r_ : #Oppo svela la super ricarica da 125W: gli smartphone sono carichi in 20 minuti! - oppotoday : ??[????????] Oppo Reno 4 Pro Global: unboxing svela differenze con la variante China ??????????: ?? -

Ultime Notizie dalla rete : OPPO svela

MobileWorld

OPPO decide di cambiare marcia con la ricarica rapida e per farlo annuncia tre nuovi caricatori di cui il principale che può raggiungere addirittura i 125W. Ma accanto a questo caricatore ''flash'' ec ...Oppo ha svelato quello che ha definito il sistema di ricarica più avanzato e veloce del settore, da 125W, che permette di caricare una batteria da 4000 mAh al 100% in 20 minuti ed al 41% in cinque min ...