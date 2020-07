Oppo i nuovi smartphone si ricaricheranno in 20 minuti grazie alla ricarica ultra rapida da 125 W (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’azienda cinese Oppo ha annunciato oggi il caricabatterie per smartphone più potente di sempre, con un valore di ben 125 W, che a detta del produttore dovrebbe essere in grado di ricaricare del 41% una batteria da 4000 mAh in soli cinque minuti, per poi raggiungere il 100% in appena 20 minuti. Al fine di proteggere batteria e smartphone, la tecnologia dividerebbe la potenza totale su tre canali di ricarica paralleli, mentre 10 sensori di temperatura aggiuntivi sono stati implementati per una maggiore sicurezza. Attualmente, il caricabatterie è nella sua fase concettuale, poiché ovviamente non ci sono ancora smartphone Oppo che supportano lo standard. La parte inferiore del caricabatterie è dotata di ... Leggi su ilfattoquotidiano

