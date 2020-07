ONU: nel 2100 la popolazione mondiale potrebbe essere 2 miliardi in meno rispetto alle stime (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Terrà, secondo uno studio appena pubblicato dall’ONU, sarà abitata da 8.8 miliardi di persone nel 2100, cioè due miliardi in meno rispetto alle proiezioni iniziali. Nello studio, pubblicato il 15 luglio, esperti in diversi campi citano nuovi ordini geopolitici influenzati dal declino del tasso di fertilità e l’invecchiamento della popolazione globale come fattori principali. Secondo un team di ricercatori riportati dall’autorevole giornale scientifico The Lancent, entro la fine del secolo, 183 dei 195 Paesi del mondo, avendo probabilmente chiuso le loro frontiere ai flussi migratori, non riusciranno a mantenere il loro livello attuale di popolazione. Più di 20 Paesi, tra cui l’Italia, il ... Leggi su giornalettismo

