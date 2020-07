One Piece, episodio 933: il teaser anticipa il ritorno di Zoro (Di mercoledì 15 luglio 2020) Domenica 19 luglio 2020 andrà in onda l'episodio 933 di One Piece e il promo anticipa un ritorno graditissimo nella serie anime: quello di Zoro. La serie anime di One Piece tornerà domenica con l'episodio 933 e con una gradita sorpresa già anticipata dal teaser: il ritorno di Zoro, che nella serie tv mancava da aprile. Come sappiamo, la serie anime di One Piece è stata costretta a una pausa forzata ed è tornata in onda in Giappone (in Italia gli episodi sottotitolati vengono trasmessi settimanalmente dalla piattaforma Crunchyroll) solo a partire dal 28 giugno, riportando tutti i fan di nuovo a Wano, nel Paese dei samurai. Nel giro dei due episodi ... Leggi su movieplayer

