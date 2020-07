Omicidio Cerciello, il collega Varriale: «Eravamo senza pistola per praticità, per mimetizzarci meglio tra la gente» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Andrea Varriale, il carabiniere che era di pattuglia in borghese con il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso la notte del 26 luglio con cinque coltellate da Finnegan Elder, ha chiarito perché quella sera i due uscirono senza l’arma: «Per praticità. Non mi è mai capitato di doverla usare nel servizio nella zona della movida». Il carabiniere ha chiarito che «la Beretta pesa oltre un chilo ed è lunga 25 centimetri. Io ero vestito con una polo – ha aggiunto Varriale – dei jeans e le scarpe da ginnastica. Il nostro obiettivo, quando facciamo quel tipo di servizio, è confonderci tra la gente e mimetizzarsi. Giravamo a piedi perché i controlli sull’attività di spaccio non si possono fare in auto». Il ... Leggi su open.online

"Ci avvicinammo frontalmente ai due e tirammo fuori il tesserino dicendo che eravamo carabinieri". E' quanto riferito da Andrea Varriale, il carabiniere che era di pattuglia in borghese con il vicebri ...

"Facciamo pochi metri, sotto la farmacia di via Cossa. Notiamo subito due soggetti, uno con la felpa nera con cappuccio calato e l'altro lo stesso ma con la felpa viola. Non facevano nulla. È una cosa ...

