Nuovo virus bancario su Google Play Store: Cerberus (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il virus bancario Cerberus è stato scoperto dal team di Mobile Threat Labs di Avast in questi giorni L’app presente sullo Store di Google è un trojan, infatti quella che sembra una normale app per la conversione di valuta risulta essere un malware capace di accedere alle informazioni bancarie degli ignari utenti. Il virus bancario a cui hanno dato il nome Cerberus (nome preso dalla mitologia greca, rappresentava uno dei mostri a guardia degli inferi, era raffigurato come un cane mastino gigantesco dotato di tre teste), sullo Store di Google si chiamava “Calculadore de Moneda”. Per guadagnare la fiducia dell’utente e mantenere il suo stato di installazione sul dispositivo ... Leggi su tuttotek

rtl1025 : ?? 'Non esiste il rischio zero senza il vaccino, non dobbiamo sottovalutare il rischio della pandemia. La circolazio… - tuttoteKit : Nuovo virus bancario su Google Play Store: Cerberus #GooglePlayStore #tuttotek - FeCompagnone : @matteosalvinimi Adesso ricominci che il virus non è pericoloso per poi prendertela con tutti quando ci sarà di nuo… - TNSalute : ?? Nuovo Podcast! 'Storie di virus e conoscenza - PUNTATA #7 - PODCAST MICHELE MARCHESONI' su @Spreaker #apss… - DelmonteRinaldo : @RRobitt2011 E Bestemmiano pure esseri diabolici cancri sociali questo è L’Italia che i nuovi Fasciocomunisti vogl… -