Nuovo San Siro, comitati e ambientalisti contro il progetto: “Stadio è solo il 14% del business. Il resto? Grattacieli e cementificazione” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Il Nuovo stadio di San Siro è soltanto un cavallo di troia per un progetto immobiliare”. Protesta del Coordinamento San Siro, che ieri pomeriggio, martedì 14 luglio, ha manifestato davanti al Comune di Milano contro il progetto del Nuovo stadio. “Lo stadio rappresenta solo il 14% del business su quel quartiere – spiegano i cittadini che negli scorsi mesi hanno spinto per l’opzione della ristrutturazione – tutto il resto è costituito da un centro commerciale, Grattacieli e cementificazione”. Una visione condivisa non solo da M5S e Verdi, ma anche dal consigliere di maggioranza Pd Carlo Monguzzi: “Non ha senso questo ... Leggi su ilfattoquotidiano

