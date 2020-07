“Nuovi spazi di Scuola”: a Napoli percorsi formativi nei luoghi della cultura (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La Regione, il MANN e la Fondazione Napoli Novantanove insieme per la scuola. E’ stato firmato oggi a Palazzo Santa Lucia il protocollo d’Intesa “Nuovi spazi di Scuola al Museo MANN. percorsi educativi e lezioni multidisciplinari delle scuole della Campania nelle stanze aperte dell’arte, della storia e della cultura” : la Regione, il MANN e la Fondazione Napoli Novantanove si impegnano ad attivare in piena sinergia forme di collaborazione tra le scuole e gli attrattori culturali del territorio, per realizzare azioni educative multidisciplinari per gli studenti. L’intesa rappresenta una opportunità dell’offerta scolastica che la ... Leggi su anteprima24

