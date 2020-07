Nuova ‘Cittadella giudiziaria’ di Catania, presentato progetto (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Nuova Cittadella giudiziaria di Catania prende forma. E’ stato presentato, nella “Sala grande” del Palazzo della Regione del capoluogo etneo, il progetto vincitore del concorso di riconversione della struttura che sorgerà in Viale Africa. Presenti alla conferenza stampa il presidente della Regione, Nello Musumeci, il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, ed il presidente della Corte d’appello, Giuseppe Meliadò. gda/vbo/r L'articolo Nuova ‘Cittadella giudiziaria’ di Catania, presentato progetto proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

NoiTv : Nuova viabilità per collegare il centro alla Cittadella: siglato l'accordo con UniCoop - - Lasiciliaweb : Ecco la nuova cittadella giudiziaria CLICCA PER LEGGERE - franco_porto : RT @MobilitaCT: Concorso nuova Cittadella Giudiziaria in viale Africa: trionfo di professionisti etnei: - BKTPGroup : #Concorso nuova Cittadella Giudiziaria in viale Africa: trionfo di professionisti etnei - Mobilita Catania Concorso… - LonghitanoL : RT @FocuSicilia: Sarà pubblicato il prossimo 21 febbraio il #bando del concorso di progettazione per la realizzazione della nuova #Cittadel… -

