Nubifragio Palermo | due vittime ed enormi disagi in tutta la città (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una bomba d’acqua non prevista: un Nubifragio a Palermo semina distruzione e purtroppo provoca anche la morte di due persone intrappolate in un sottopasso. Un Nubifragio su Palermo, abbattutosi in maniera improvvisa, ha causato enormi disagi nel capoluogo della Sicilia. Grossi problemi si sono avuti nel primo pomeriggio e purtroppo si riscontrano anche due morti, … L'articolo Nubifragio Palermo due vittime ed enormi disagi in tutta la città è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MediasetTgcom24 : Violento nubifragio si abbatte su Palermo: gente nuota in strada #Palermo - fanpage : #maltempo a #Palermo, nubifragio si abbatte sulla città #15luglio - Tg1Raiofficial : Un violento #nubifragio si è abbattuto su #Palermo. Strade come fiumi. Sottopassi allagati. Due persone sarebbero a… - cliexit_ : RT @Tg1Raiofficial: Un violento #nubifragio si è abbattuto su #Palermo. Strade come fiumi. Sottopassi allagati. Due persone sarebbero anneg… - Fblack24613083 : Vicini alla città #Palermo colpita da un terribile nubifragio che ha causato tanta sofferenza e devastazione -