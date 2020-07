«Non inficiamo gli sforzi dei cittadini»: il sindaco di Riace nega il centro Covid ai migranti contagiati (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il sindaco dell’ex cittadina chiamata all’accoglienza coatta, Riace, adesso dice no. No ad un centro Covid per migranti. No all’eventualità di destinare l’ex hotel Stella Marina a edificio per la quarantena di migranti positivi o presunti positivi al Covid19. O meglio, 45 posti della struttura per pazienti positivi o considerati a rischio. Un no netto e messo nero su bianco, quello del primo cittadino della città calabrese, Antonio Trifoli che proprio in queste ore ha inviato una nota alla Prefettura di Reggio esprimendo tutta la sua contrarietà all’istituzione del centro Covid per migranti positivi o presunti tali. » Il sindaco di ... Leggi su secoloditalia

Non riposare nel modo corretto, è un problema da non sottovalutare e che affligge 9 milioni di italiani. Non solo non dormire può avere conseguenze sulla nostra salute, ma può incidere negativamente a ...

Nel corso delle ultime settimane, anche in seguito al rilascio di Immuni in tutta Italia, un grande numero di utenti iPhone ha continuato a ricevere una notifica dal sistema operativo che sembra indic ...

