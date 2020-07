Nndrangheta in Veneto: 33 arresti e 3 milioni sequestrati in blitz Ros (Di mercoledì 15 luglio 2020) La 'ndrangheta in Laguna. Sono 33 gli arresti eseguiti in Veneto dalle prime luci del giorno di oggi in un blitz messo a segno dai carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros).Gli arrestati dovranno difendersi, a vario titolo, da una sfilza di accuse: associazione di tipo mafioso, traffico di droga, estorsione, rapina, usura, ricettazione, riciclaggio, furto aggravato, favoreggiamento, turbata libertà degli incanti e violazione delle leggi sulle armi. Tutti reati aggravati dalle modalità mafiose. Gli indagati sono in tutto un centinaio. Il blitz del Ros è stato supportato dai carabinieri dell'Arma territoriale di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Calabria. Nell’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Venezia e denominata Taurus, sono ... Leggi su blogo

Nndrangheta Veneto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nndrangheta Veneto