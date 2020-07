Nissan presenta il suo nuovo logo (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – nuovo logo per la Nissan. Negli ultimi 20 anni ha rappresentato non solo veicoli, ma anche un’identità, un biglietto da visita del brand verso i propri clienti. Per decenni, il logo storico Nissan è rimasto fedele alla filosofia del suo fondatore Yoshisuke Aikawa esprimendo il concetto di “Shisei tenjitsu o tsuranuku” ovvero “Se hai una ferma convinzione, sei in grado di penetrare anche il sole”.Fedele a questo concetto, ora il logo Nissan si evolve e riflette i cambiamenti della società degli ultimi due decenni, aprendo la strada a una nuova era. Il nuovo logo esprime contemporaneamente le due essenze, quella del futuro e della tradizione, ... Leggi su ildenaro

