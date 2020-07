Nissan presenta il suo nuovo logo (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA, ITALPRESS, - nuovo logo per la Nissan. Negli ultimi 20 anni ha rappresentato non solo veicoli, ma anche un'identit , un biglietto da visita del brand verso i propri clienti. Per decenni, il logo ... Leggi su gazzettadelsud

Italpress : Nissan presenta il suo nuovo logo - Affaritaliani : Nissan presenta Ariya: il crossover coupé 100% elettrico - ispazio : Nissan presenta Ariya, il crossover elettrico con supporto per CarPlay Wireless - SkorpionBot : Nissan presenta Ariya, il crossover elettrico con supporto per CarPlay Wireless - Notiziedi_it : Nissan presenta Ariya, il crossover elettrico con supporto per CarPlay Wireless -

Ultime Notizie dalla rete : Nissan presenta Nissan presenta il nuovo logo per un nuovo orizzonte askanews Nissan Ariya, ecco il nuovo crossover coupé elettrico: motori e autonomia

Il nuovo crossover coupé elettrico è stato sviluppato partendo da una nuova piattaforma realizzata dall'Alleanza. Il design riprende quello della concept car che si ispira, a sua volta, al Futurismo G ...

Ariya: ecco il nuoco crossover elettrico di Nissan

Il marchio Nissan è stato fra i primi costruttori a credere nell’auto elettrica lanciando, nel 2010, la berlina Leaf. Oggi, il colosso giapponese, compie un altro importante passo verso la mobilità al ...

Il nuovo crossover coupé elettrico è stato sviluppato partendo da una nuova piattaforma realizzata dall'Alleanza. Il design riprende quello della concept car che si ispira, a sua volta, al Futurismo G ...Il marchio Nissan è stato fra i primi costruttori a credere nell’auto elettrica lanciando, nel 2010, la berlina Leaf. Oggi, il colosso giapponese, compie un altro importante passo verso la mobilità al ...