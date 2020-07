Nissan Ariya - Tolti i veli alla crossover elettrica (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Nissan ha scelto la formula della crossover coupé per la Ariya, che debutta in forma virtuale dal Pavillon di Yokohama. La vettura ricopre un ruolo strategico per il marchio, ampliandone la gamma elettrica inaugurata dalla Leaf, e si inserisce in un segmento di mercato giovane ma già molto dinamico. Uno stile di rottura. La Ariya punta su design e tecnologia per attirare la clientela. Lo stile, fedele a quello della concept, introduce nuovi stilemi ispirati alla tradizione nipponica e novità come il logo frontale ristilizzato e illuminato, i gruppi ottici dalla firma a Led curva e la mascherina chiusa, che nasconde i sensori dedicati agli Adas. I grandi parafanghi integrano i cerchi da 19 o 20 pollici ottimizzati ... Leggi su quattroruote

