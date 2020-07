Nissan Ariya, il vento del cambiamento. Svelato il suv elettrico che sfida Tesla – FOTO (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Nissan cambia Ariya” è quel titolo banale che avrebbe meritato l’arrivo dell’ennesimo suv elettrico ricavato da pezzi e brevetti in magazzino, giusto per dare un segno di vita all’interno dei nuovi equilibri nell’Alleanza con Renault. Ma non è così. In streaming web dal nuovo Nissan Pavillon di Yokohama, l’amministratore delegato Makoto Uchida presenta una vettura tra le più importanti nella storia della casa giapponese, a cui è affidato il debutto di una nuova personalità Premium Green, ad un livello più alto di lusso percepito e di prestazioni reali. Nissan chiude definitivamente l’era di Carlos Ghosn e della sudditanza ad assillanti obiettivi di vendita imposti dall’alto che lasciavano ... Leggi su ilfattoquotidiano

