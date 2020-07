"Nidi gratuiti per tutti entro il 2022". La regione Lazio cambia passo (Di mercoledì 15 luglio 2020) “I bambini dalla nascita sono portatori di diritti”. Quali? “A partire da quello all’istruzione”. Eleonora Mattia, avvocato, presidente della commissione Lavoro, Giovani, Istruzione e Pari opportunità della regione Lazio, è la prima firmataria della legge 99, approvata oggi, che istituisce il sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia. “Siamo i primi a farlo, da quarant’anni a questa parte”, dice.Cosa cambia?Il nido non è più un sevizio sociale, ma diventa un servizio educativo.Ci faccia capire meglio...L’apprendimento nei bambini inizia già da tre mesi. Devono essere messi nelle condizioni di ascoltare letture, anche in inglese. Questo faremo, per esempio. L’approccio culturale deve cambiare ... Leggi su huffingtonpost

Arriveremo a dare il nido gratuito a tutti.

“I nidi ai tempi del Covid 19”, incontro virtuale con medici ed esperti promosso da Confcooperative

È previsto per giovedì 16 luglio alle ore 21 il webinar gratuito dal titolo “I servizi educativi alla prima infanzia ai tempi del Covid 19”. Si tratta di un evento compreso nell’iniziativa “Nidi Apert ...

