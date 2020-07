Neve sulla Marmolada: temperatura a -6 con dieci centimetri (e foto bellissime) (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Lo farò solo se nevica in pieno luglio”. Ebbene, è consigliabile non fare promesse con formule di questo tipo perché non si sa mai. E questa mattina, il 15 luglio, la Marmolada si è svegliata coperta di Neve. temperatura notturna -6 e Neve. Quanta? dieci centimetri. Una bufera di vento e Neve. “Bene dai per essere il 15 luglio non è male… Sono passato dai 40 gradi della birmania ai -6 di quassù“, ha scritto Carlo Budel dal Rifugio Capanna Punta Penia sopra Canazei, a 3343 metri. La Punta Penia (3.343 m s.l.m.) è la vetta più alta della Marmolada e di tutte le Dolomiti. Si trova tra la Provincia di Belluno (Veneto) e la Provincia di Trento (Trentino-Alto Adige). E le ... Leggi su ilfattoquotidiano

La neve rosa, una minaccia per i ghiacciai
Nevicata nella notte, la Marmolada si sveglia con dieci centimetri di neve fresca

Nevica sulla Marmolada. Da un po di giorni l'estate sta regalando la neve sulle montagne che abbracciano le province di Trento e di Belluno. Nella notte la temperatura è scesa a - 6 gradi e la neve no ...

